Майкл Коэн — бывший адвокат американского президента Дональда Трампа — обращался в администрацию Владимира Путина, чтобы обсудить строительство Trump Tower. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Как пишет Bloomberg, Песков показал два электронных письма, отправленных Коэном в январе 2016 года. В них экс-адвокат Трампа просил организовать встречу с тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым или самим Песковым.

В письмах говорится, что Trump Organization собирается строить небоскреб в Москве, но «не может установить необходимые бизнес-контакты». В одном из сообщений Коэн написал, что несколько месяцев работает с российской компанией над проектом строительства Trump Tower. «Я прошу кого-нибудь, предпочтительно вас, связаться со мной, чтобы обсудить детали и устроить встречи с подходящими людьми», — сказано в письме, которое Песков показал журналистам.

По словам пресс-секретаря, Коэну перезвонили и спросили, «причем здесь администрация президента» и понимает ли он, куда обращается. Там также добавили, что администрация президента «домов не строит».

Песков объяснил, что адрес его электронной почты размешен на официальном сайте Кремля, и ему еженедельно поступают десятки сообщений.

В августе 2017 года Майкл Коэн, который также был вице-президентом Trump Organization, рассказывал, что компания во время предвыборной гонки в США изучала возможность строительства небоскреба в Москве, и что он направлял по этому поводу письмо Дмитрию Пескову. По сведениям The Washington Post, проект не смогли реализовать, поскольку под него не нашли землю и не получили необходимых разрешений.

Ранее BuzzFeed сообщил, что The Trump Organization планировала подарить Путину пентхаус стоимостью 50 миллионов долларов в московском Trump Tower. Согласно данным издания, Майкл Коэн обсуждал такой вариант с Дмитрием Песковым. Сам Песков заявил, что партнеры Трампа не делали такого предложения.

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