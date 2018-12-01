Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться в президентом России Владимиром Путиным, однако сейчас для этого не лучшее время. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Голос Америки».

«В свете того, что произошло с Украиной, с кораблями и моряками, это не лучшее время. Но я встречусь с ним. Думаю, что у нас очень хорошие отношения», — сказал он.

Трамп пообещал встретиться с Путиным в подходящее время. Он добавил, что считает важным иметь «очень хорошие отношения» с Россией, Китаем и другими.

Дональд Трамп и Владимир Путин планировали встретиться на саммите G20, который проходит в Аргентине, однако Трамп отменил переговоры. Он связал это с конфликтом в Керченском проливе.

Minval.az