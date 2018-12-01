Главным блюдом на ужине в первый день саммита G20 в Аргентине стал краб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

Отмечается, что вечер прошел в театре «Колон». Ранее главы государств попробовали аргентинский стейк.

По информации агентства, в меню для сотрудников СМИ значились итальянское ризотто, пицца, гамбургеры, тушеные овощи, сыры, колбасы, мороженое с дульсе де лече (карамельный соус) и пирожки эмпанадас. Также в пресс-центре установили автоматы самообслуживания с бутылками вина сорта мальбек.

Cаммит G20 проходит в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Minval.az