В Аргентине начинает работу саммит G20. Правда, программа его двусторонних встреч перекраивается буквально на ходу. Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным — в связи с инцидентом в Керченском проливе. В РФ демонстрируют готовность «держать удар», но за агрессивным тоном комментов не получается спрятать растерянности: такого от Трампа здесь не ждали. К тому же вдумчивые аналитики понимают: речь идет о политическом тренде, который, скорее всего, будет включать в себя и новые санкции. Справедливости ради, Дональд Трамп отменил еще несколько двусторонних встреч, не объяснив причин и пообещав поговорить с мировыми лидерами «неформально».

А вот намеченная на 1 декабря встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по всей видимости, состоится. Президент РФ в субботу в первой половине дня проведет отдельную встречу с президентом Турции, это стало возможным, в том числе, и из-за отмены встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Но вот в том, что в отношениях Анкары и Москвы наметилось нешуточное «охлаждение», сомнений нет.

Напомним: накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публично озвучил отказ от предложенного Турцией посредничества в урегулировании ситуации после захвата Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе. «Москва признательна всем, кто готов способствовать деэскалации напряжённости, спровоцированной украинской стороной, но не видит необходимости в каких-либо посреднических усилиях, и желающие и обладающие такой возможностью могут помочь, оказав воздействие на официальный Киев», — цитируют его информагентства.

Есть, конечно, версия, что в РФ просто не хотят никакого внешнего вмешательства, даже в виде посредничества, в керченский инцидент, в том числе и потому, что сами понимают слабость своей позиции. К тому же посредничество имеет смысл, если РФ нацелена на разблокирование ситуации, а не на ее обострение.

Но как раз накануне G20 произошло другое событие. Накануне состоялся очередной раунд переговоров в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. Он завершился, к сожалению, без прорыва. Более того, Госдепартамент США заявил по этому поводу, что Россия и Иран продолжают использовать Астанинский процесс, чтобы прикрыть нежелание режима Башара Асада участвовать в политическом процессе, предусмотренном резолюцией Совета Безопасности ООН. В заявлении государственного департамента отмечается, что в ходе последнего заседания «Астанинской группы» не удалось согласовать список членов Сирийского конституционного комитета и, следовательно, достичь прогресса в плане политического урегулирования сирийского конфликта. Более того, в заявлении официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт отмечается, что девятимесячная работа так называемой инициативы Астана/Сочи по Сирийскому конституционному комитету, созданной для достижения целей, изложенных в резолюции Совета Безопасности № 2254, не принесла результатов.

И вот на таком фоне с показательным заявлением в Астане выступил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев. »Конечно, мы выступаем за то, чтобы все слои сирийского общества были представлены в конституционном комитете, и не только в конституционном комитете, но и во всех других механизмах, которые будут заниматься реформированием политической системы», — заявил Лаврентьев на пресс-конференции по итогам встречи по Сирии в Астане, комментируя участие в процессе сирийских курдов. По словам Лаврентьева, курды составляют 9-10% населения страны и имеют право участвовать в политическом урегулировании. При этом, по его словам, на фоне ситуации на курдском северо-востоке страны, контролируемом США, курды из этого региона не задействованы пока в этом процессе. Правда, по словам самого же Лаврентьева, курдов «нет пока среди тех лиц, которые избраны кандидатами в конституционный комитет. Но, тем не менее, среди них (кандидатов) достаточно много курдов, которые проживают на других территориях». И тем более нет сомнений, что активную работу на «курдском направлении» Россия уже ведет — несмотря на то, что здесь прекрасно осведомлены о мнении Турции на этот счет. Обеспокоенность Турции влиянием РКК отметил и сам Лаврентьев.

К тому же речь идет не об отдельном заявлении, а о явном политическом тренде. Еще раньше на эту же тему высказался замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, по словам которого, вовлечение курдов в процесс мирного урегулирования в Сирии позволит избежать сепаратистских настроений среди них. Более того, Богданов сетовал на отсутствие единства среди курдов, наличие в их среде множества организаций и фракций, действующих на разных сирийских оппозиционных «платформах».

А это уже не позволяет исключать, что Москва не просто заигрывает с некоторыми курдскими группировками — РФ, похоже, берет сирийских курдов под свое покровительство и даже пытается сыграть роль этакой «объединяющей силы» для различных курдских группировок.

Проще всего увязать этот тренд в политике РФ с тем, что поддержку курдов сворачивают США, и Москва просто пытается сыграть для них роль нового хозяина. Но…в реальности переходить на сторону Асада и Москвы курдские отряды начали еще задолго до того, как в США начали пересматривать с ним свои отношения. Причем не только в Турции, но и в Ираке, где Москва не только демонстрировала «морально-информационную» поддержку попыткам местных лидеров объявить независимость Иракского Курдистана, но и заранее подписала с местными властями нефтяные контракты.

И самое главное, никуда не уйти от предыстории вопроса. Москва оказывала поддержку курдским группировкам, включая РКК, еще во времена «холодной войны». В том числе и «от имени» асадовсокго режима (именно и-за этой поддержки в 1998 году Турция и Сирия оказались на грани войны). А в архивах можно найти фотографию небезызвестного Евгения Примакова, одного из организаторов карательной акции советской армии в Баку 20 января 1990 года, в форме курдских боевиков и с оружием.

Предписано считать, что тогда, по логике «холодной войны», Москва использовала курдов главным образом против Турции, вступившей в НАТО. Но и старое геополитическое соперничество тоже никуда не исчезло. Более того, очевидно, что и плацдарм в Сирии нужен России прежде всего против все той же Турции. И уж точно не случайно, что российские эксперты, близкие к «державникам» и к Кремлю, уже предъявляют Турции солидный список претензий именно н сирийском поле, где еще недавно Москва всячески демонстрировала сотрудничество с Анкарой. Так, портал «Военное обозрение», повозмущавшись, что турецкие летчики слишком уж профессионально сбили российский Су-24М, залетевший из Сирии в воздушное пространство Турции, далее возлагает на Турцию ответственность еще и за Су-25, сбитый в феврале этого же года боевиками «Тахрир аш-Шам» уже на территории Сирии из ПЗРК «Игла». Доказательства? «Ни о каком «американском следе» в этом трагическом инциденте не могло быть и речи, поскольку все без исключения группировки в Идлибе курируются исключительно силовыми структурами Турецкой Республики. Логично, что ГШ ВС Турции мог предотвратить трагическое событие, но не сделал этого, дабы в очередной раз показать российской стороне, кто в регионе хозяин». Каким образом турецкий Генштаб должен был «предотвращать это трагическое событие», российские военные эксперты не уточняют. Зато, напомнив и про турецкую «зачистку» Африна, и про то, что Дамаску не удалось восстановить контроль над Идлибом, выносят свой вердикт: «Увы, и такой акции со стороны наших «турецких друзей» оказалось недостаточно для достижения Кремлём нового уровня осознания всей плачевности сложившейся ситуации. Стало быть, «награждение» оборонного ведомства Турции контрактом на приобретение у «Рособоронэкспорта» четырёх дивизионов новейших ЗРК С-400 «Триумф» можно интерпретировать как одну из наиболее нелепых военно-политических ошибок за последние годы».

Возможно, конечно, что таким образом в РФ готовят общественное мнение к срыву контракта с Турцией на поставку ЗРК С-400 (судя по многим признакам, в Анкаре близки к тому, чтобы договориться с Вашингтоном о ЗРК Patriot). Но не исключено, что общественное мнение готовят как раз к переходу Турции из «партнеров» снова во враги.

Вряд ли в Анкаре в этом случае станут лить слезы и обвинять Россию в «ударе в спину». Но выводы из заигрывания с курдами, без сомнения, сделают. И эти выводы наверняка получат свое преломление и в Карабахе, и в Черном море, и во многих других «точках».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az