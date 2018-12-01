Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что он умер в пятницу, 30 ноября, в США. Подробности причин смерти пока неизвестны.
Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что он умер в пятницу, 30 ноября, в США. Подробности причин смерти пока неизвестны.
Дата: 2018/12/01 9:03
Раздел: Мир
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