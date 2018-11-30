В судебном противостоянии по поводу статьи ПАСМИ, рассказывающей о нарушениях при строительстве стадиона в Ростове-на-Дону, поставлена точка: кассационная инстанция отклонила иск АО «Крокус Интернэшнл» и главы компании Араза Агаларова с требованием удалить публикацию как ложную и порочащую деловую репутацию. Информацию распространяет российский интернет-портал 1rnd.ru.

В статье «„Ростов-Арена“ может рухнуть прямо во время матча чемпионата мира» ПАСМИ рассказывало о том, что при строительстве спортивного объекта для Чемпионата мира по футболу 2018 года, генеральными подрядчиком которого выступала компания ЗАО «Крокус Интернешнл», были украдены тысячи тонн стройматериалов.

«Возведение объекта уже не раз прерывалось забастовками рабочих, недовольных задержками зарплат. А один из строителей даже погиб под упавшей на него металлической плитой», — писали журналисты издания.

Minval.az