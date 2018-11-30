Президент США Дональд Трамп не поприветствовал российского коллегу Владимира Путин перед началом фотографирования лидеров G20 на саммите в Буэнос-Айресе.

Как сообщает Интерфакс, Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Трамп прошел мимо него.

В пресс-центре саммита на больших экранах велась трансляция церемонии фотографирования лидеров государств-членов G20. Когда Трамп приближался к уже занявшему свое место для фотографии Путину, режиссер переключил трансляцию на другую камеру, не зафиксировав тот момент, как лидеры России и США оказались рядом.

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