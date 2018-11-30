Саммит группы «двадцатки» стартовал в Буэнос-Айресе с рабочего заседания глав государств крупнейших экономик мира, передаёт РИА Новости.

Открывает это международное мероприятие президент председательствующей в группе Аргентины Маурисио Макри. Заседание пройдет под слоганом «честное и устойчивое будущее».

Основной темой саммита в этом году традиционно стали торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие и гендерное равенство.

Впервые интригой саммита «двадцатки» станет согласование текста итогового коммюнике.

Торговые разногласия между США и Китаем дают повод сомневаться в успехе саммита в Аргентине.

«Группа двадцати» (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции. В 2016 году в G20 председательствовал Китай, в 2017-м — Германия, в этом году — Аргентина.

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