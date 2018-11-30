В Москве состоялась церемония награждения победителей международного экологического конкурса EcoWorld-2018.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в этом году среди награжденных были и представители Азербайджана. По результатам конкурса в номинации «Экологическая политика и окружающая среда» Республиканский центр Сейсмической службы при Национальной Академии наук Азербайджана получил первую премию за исследование динамики оползневых процессов и влияния сейсмичности на ее активизацию.

В номинации «Экологические разработки, ресурсосберегающие и безотходные технологии» международный коллектив авторов (Россия, Азербайджан): Тамерлан Агаев, Агамир Гашимов, Эльбрус Пашаев стали обладателями премии II степени за разработку и создание региональной системы управления водными ресурсами на территории Российской Федерации с применением эколого-экономических основ рационального использования водных ресурсов.

Экологическая премия EcoWorld учреждена Российской академией естественных наук в 2003 году. Цель премии — обеспечить общественную поддержку экологической деятельности, объединить усилия органов власти, бизнеса и общественности для решения экологических проблем. В этом году конкурс привлек 160 участников из 18 стран мира.

Minval.az