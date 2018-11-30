Евросоюз готов к любому сценарию отделения Великобритании, в том числе к Brexit без договоренности о его условиях, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в рамках встречи G20 в Аргентине, передает РИА Новости.

«За несколько дней до голосования в Палате общин (House of Commons) становится все более ясным, что это сделка лучшая из возможных, единственно возможная. Если эта сделка будет отклонена (в Великобритании), мы останемся с альтернативной… отсутствия сделки или отсутствия Brexit совсем. Я хочу заверить вас, что ЕС готов к любому сценарию», — сказал он.

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