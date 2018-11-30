Уголовный суд Стамбула выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщила газета Yeni Safak.

По данным издания, суд по запросу Генеральной прокуратуры Стамбула санкционировал арест 15 саудовцев. Анкара направила запрос на их экстрадицию в Эр-Рияд. Им предъявлено обвинение в жестоком умышленном убийстве в соответствии с Уголовным кодексом Турции, отмечает турецкая газета.

Речь идет о членах группы в составе 15 человек, прибывших из Саудовской Аравии и причастной, по версии Анкары, к расправе над Хашукджи в здании генерального консульства королевства в Стамбуле в начале октября.

Среди основных фигурантов дела Мишааль Саад аль-Бустани, Салах Мухаммед ат-Тубайги, Махер Абдель Азиз Мутреб. Ранее против этих лиц ввели санкции США, Германия, Франция и несколько других государств.

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