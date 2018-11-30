В России обеспокоены тем, что в следующем парламенте Армении будут доминировать прозападные и соровские силы. Об этом пишет ереванская газета «Грапарак». Издание отмечает, что в эти дни российские эмиссары находятся в Армении, «чтобы разобраться в ситуации».

«В России обеспокоены тем, что в следующем парламенте будут доминировать прозападные и соровские силы, прежде всего, конечно, «Сасна Црер», а затем силы европейской ориентации.

Москва в качестве брошенного ей вызова рассматривает нескольких людей, которые имеют репутацию ключевых представителей фонда «Сорос» и включены в список «Гражданского договора».

У них есть серьезные оговорки в отношении таких деятелей, как Давид Санасарян и Бабкен Тер-Григорян (инициатор движения Putin go Fuck yourself), они оскорблены присутствием соросовских координаторов — Ованнеса Ованнисяна и Соса Аветисяна (гарантом последнего стал секретарь Совета безопасности Армен Григорян).

Русские выяснили, что Аветисян «вышел» из- под влияния «Сороса» 1-2 месяца назад, чтобы попасть в Национальное Собрание», — пишет газета.

Вместе с тем, как пишут армянские СМИ, в пятницу в Ереване стартовало первое заседание так называемого «армяно-российского Лазаревского клуба», на котором нет руководства Армении. «Мы пригласили большое количество людей из Армении и России на первое заседание Лазаревского клуба в Ереване, но, как я понимаю, не все из них примут участие». Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с журналистами в Ереване.

«Мы не в претензии к этим людям. Мы пригласили всех без исключения бывших руководителей Армении и Карабаха, а также «президента» (здесь и далее кавычки наши – Minval.az) «НКР», который, как я рассчитываю, завтра выступит на заседании».

Minval.az