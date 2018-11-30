Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на декабрь.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в декабре среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, в отдельные периоды чуть ниже нее за счет проникновения на территорию страны арктических воздушных масс. Месячное количество осадков будет близко к климатической норме и чуть выше нее в некоторых районах.

В начале первой декады декабря ожидаются нестабильные погодные условия, осадки, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 5-7 градусов тепла (ночью 3-8, в некоторые дни ближе к 0, днем 8-13, в некоторые дни 3-6 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Месячное количество осадков в основном будет близко к климатической норме (норма 24-34 мм), местами чуть выше нее.

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха составит 0-5 градусов мороза (ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в отдельные дни 12-17 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла, в некоторые дни 0-5 градусов мороза), что в пределах климатической нормы и немного ниже нее.

Месячное количество осадков будет близко к норме (норма 14-35 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах среднемесячная температура воздуха составит 1-4 градуса тепла (ночью 0-5, в некоторые дни 7-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла, в отдельные дни 0-5 градусов мороза), что близко к климатической норме.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 27-53 мм).

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 1-4 градуса тепла (ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, в отдельные дни 4-6 градусов мороза, днем 6-11, в некоторые дни 1-3 градуса тепла), что близко к климатической норме или ниже нее на один градус.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 13-32 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 1-4 градуса тепла (ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в отдельные дни 5-10, в высокогорных территориях 15-20 градусов мороза, днем 5-10, в некоторые дни от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 24-48 мм) или местами выше нее.

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 2-6 градусов тепла (ночью 1-6 градусов тепла, в отдельные дни 1-5 градусов мороза, днем 6-11, в некоторые дни 14 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть ниже нее.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 16-32 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит 3-6 градусов тепла (ночью 1-6 градусов тепла, в отдельные дни 1-4, в горах 5-10 градусов мороза, днем 6-10, в отдельные дни 13 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть ниже нее.

Месячное количество осадков близко к климатической норме (норма 45-106 мм) или местами чуть выше.

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