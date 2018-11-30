МВД Чехии признало Украину безопасным государством, поэтому ее граждане больше не смогут получить убежище в республике, ссылаясь на то, что в их стране идет война.

Как передает ТАСС, об этом, по информации Чешского радио, заявил министр внутренних дел страны Ян Гамачек.

«Украина, согласно нашим исследованиям, относится к странам, где конституция обеспечивает гражданам базовые права и свободы, в том числе свободу передвижения, — отметил он. — Поэтому мы не видим причин не включить ее в список безопасных государств».

Внесение страны в данный список автоматически означает, что на ее граждан не распространяется международное право на убежище в иностранных государствах по причине угрозы их безопасности на родине.

Между тем, по информации Яна Гамачека, обладатели украинских паспортов, проживающие в Донецкой и Луганской областях Украины, а также в Крыму, по-прежнему могут рассчитывать на убежище в Чехии.

Решение МВД отказывать гражданам Украины в убежище вызвало недовольство строительных компаний Чехии. На чешских стройках украинцы, получившие разрешение на пребывание в республике по гуманитарным соображениям, составляют значительную часть наемных рабочих.

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