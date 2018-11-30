Во время лондонского аукциона была продана бутылка шотландского виски Macallan. Покупатель приобрел ее за 1,5 миллиона долларов, после чего бутылка стала самой дорогой в мире.

Аукцион прошел в доме Christie’s 29 ноября. Односолодовый Macallan имел 60-летнюю выдержку. Также напиток хранился в уникальной бутылке, которая была вручную расписана ирландским художником Майклом Диллоном. Он изобразил на нем семейный дом Маккалланов.

Сосуд хранится в уникальном подарочном деревянном кейсе, в котором также содержится письмо от Macallan.

По данным Christie’s, напиток был разлит в 1986 году. Благодаря такой высокой конечной цене, аукционный дом поставил рекорд, продав самую дорогую бутылку виски за всю историю торгов, пишут «Известия».

Minval.az