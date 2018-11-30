Компания The Trump Organization Дональда Трампа собиралась подарить президенту РФ Владимиру Путину пентхаус в небоскребе «Трамп-Тауэр» в Москве. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на источники.

Инициатор строительства «Трамп-Тауэр» в Москве бизнесмен Феликс Сатер подтвердил эти планы. По его словам, такой подарок Путину мог привлечь внимание российских олигархов к элитной недвижимости в небоскребе. «Моя идея была в том, чтобы дать Путину пентхаус за 50 миллионов долларов и назначить цену в более 250 миллионов долларов на остальные квартиры», — сказал Сатер. Еще один неназванный источник подтвердил эти сведения.

Адвокат , представлявший тогда интересы Дональда Трампа, обсуждал эту идею с представителем пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщили два неназванных сотрудника правоохранительных органов США. Знал ли о таком предложении Трамп, до конца неясно, но, как отмечает издание, Коэн информировал его о переговорах, посвященных «Трамп-Тауэр» в Москве.

The Trump Organization, Дмитрий Песков, Майкл Коэн и его адвокат отказались от комментариев BuzzFeed.

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