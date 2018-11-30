Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил Саломе Зурабишвили с избранием на пост президента Грузии.
«Уважаемая госпожа Зурабишвили, от всей души поздравляю вас с избранием на должность президента Грузии», — говорится в поздравлении.
И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Грузию традиционно объединяют дружеские и добрососедские отношения.
«Верю, что опирающееся на взаимное доверие и поддержку стратегическое партнерство между нашими странами еще более усилится, что мы приложим совместные усилия на пути дальнейшего успешного продолжения и развития нашего сотрудничества во всех сферах», — отметил президент Азербайджана.
И.Алиев пожелал С.Зурабишвили успехов в ее деятельности во имя улучшения благосостояния народа Грузии.