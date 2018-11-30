Сенат США принял резолюцию, осуждающую провокационные действия России против Украины в связи с ситуацией в Керченском проливе.

Как передает Лента.ру со ссылкой на издание Hill, документ был предложен республиканцем Роном Джонсом и демократом Крисом Мерфи. Сенат единогласно выступил за принятие резолюции, несмотря на то, что она являлась необязательной.

Джонс выразил удовлетворение тем, что сенат однозначно подтвердил свою готовность поддержать украинский народ, правительство и территориальную целостность страны. По словам Мерфи, сенат ясно дал понять, что не будет терпеть агрессию против Украины в Азовском море. «Мы решительно осуждаем любые военные действия России, направленные на одностороннее изменение международных правил», — добавил он.

Политики также отметили, что принятием резолюции сенат «призвал членов международного сообщества объединиться, чтобы вместе противостоять действиям России в Керченском проливе, поскольку они нарушают основополагающие принципы международного права, затрагивающие все государства».

Резолюция была принята в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября.

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