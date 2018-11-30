Канцлер Германии Ангела Меркель не успевает к началу саммита G20 в связи с тем, что правительственный самолет Airbus A340-300 «Конрад Аденауэр», на котором она летела в Буэнос-Айрес, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в Кельне, сообщает Интерфакс.

Меркель отправится в Мадрид, откуда вылетит в столицу Аргентины рейсовым самолетом.

Первоначально предполагалось, что канцлеру предоставят резервный борт, однако, как сообщил журналистам представитель Меркель в аэропорту Кельна, это оказалось невозможным из-за расписаний полетов других правительственных авиалайнеров.

Представитель канцлера отказался конкретизировать технические неполадки в самолете, которые проявились в полете.

В настоявшее время помощники Меркель работают над изменением расписания встреч, которые намечены у нее в Буэнос-Айресе на полях саммита.

Minval.az