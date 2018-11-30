Сирийские системы ПВО сбили израильский военный самолет и четыре ракеты в небе над селением аль-Кисва . Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности САР.

«Наша ПВО сбила израильский самолет и четыре ракеты до того, как они достигли целей. Уничтожены все ракеты, направленные на цели в районе аль-Кисвы. Наша ПВО способна с высокой точностью отразить все вражеские цели», – заявил он.

Ранее 29 ноября появилась информация, что сирийские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько ракет над юго-западным пригородом Дамаска.

Последний удар по аль-Кисва ВВС Израиля наносили в апреле, тогда сирийские ПВО поразили 13 ракет.

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