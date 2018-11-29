Завершился матч Лиги Европы УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и португальским «Спортингом».
Наш клуб потерпел поражение со счетом 1:6.
Завершился матч Лиги Европы УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и португальским «Спортингом».
Наш клуб потерпел поражение со счетом 1:6.
Дата: 2018/11/29 23:53
Раздел: Азербайджан, Спорт
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