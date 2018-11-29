В Российском футбольном союзе (РФС) рассматривают возможность участия голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, полузащитника «Спартака» Александра Самедова, защитника «Зенита» Юрия Жиркова и завершившего карьеру защитника Сергея Игнашевича в одном из товарищеских матчей сборной России. Об этом сообщает газета «Известия».

Предполагается, что завершившие выступления за национальную команду игроки проведут прощальный матч, выйдя на поле в одной из товарищеских встреч в 2019 году. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков одобряет эту инициативу.

«Они много лет защищали цвета национальной команды, и самое главное — небезуспешно», — отметил Колосков. — Выступаю за то, что людей надо чествовать за труд на благо развития спорта в нашей стране».

Minval.az