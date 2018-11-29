Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за конфликта в Керченском проливе. Об этом он написал в твиттере.

«Учитывая то, что Россия не вернула корабли и моряков Украине, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине. Я с нетерпением снова жду этой встречи, как только эта ситуация будет решена», — написал Трамп.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

Встреча Трампа и Путина была запланирована на полях саммита «большой двадцатки», который пройдет 30 ноября и 1 декабря в Буэнос-Айресе. После инцидента в Керченском проливе Трамп заявил, что допускает возможность отмены встречи. Президент США подчеркнул, что ему «не нравится эта агрессия».

Minval.az