Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана создает препятствия всестороннему сотрудничеству в регионе Южного Кавказа и Европе, заявил глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров принял в четверг в Баку Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Ольгу Альгаерову.

«Незаконное пребывание вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, а также удерживание под оккупацией Сарсангского водохранилища, является серьезной угрозой региональному миру и стабильности, в частности экологической ситуации и создает препятствия всестороннему сотрудничеству в регионе Южного Кавказа и Европе»,- сказал Э.Мамедъяров в ходе встречи, передает пресс-служба МИД.

Азербайджанский министр также отметил, что механизмы интенсивного политического диалога и плодотворного обмена опытом в рамках UNECE играют важную роль в отслеживании и обеспечении тенденций экономического развития в Европе.

В этой связи, Э.Мамедъяров отметил обеспечение стабильного и устойчивого развития в Азербайджане в результате проводимых реформ и реализации программ развития.

О.Альгаерова, в свою очередь, высоко оценила подписание между Азербайджаном и UNECE совместной декларации по Целям устойчивого развития ООН 2030 и деятельность официального Баку в UNECE.

Она также подчеркнула, что Азербайджан отличается своей инициативной позицией в структурах ООН.

Minval.az