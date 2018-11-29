12 разыскиваемых Россией лиц задержаны в Азербайджане. Об этом говорится в заявлении МВД.

Сообщается, что согласно договоренности между МВД Азербайджана и России, 19-25 ноября этого года в приграничных районах двух стран был проведен комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под условным названием «Граница».

В результате мероприятий были задержаны 18 лиц, разыскиваемых за различные преступления, в том числе 12 лиц, разыскиваемых со стороны России, обнаружено 4 считающихся пропавшими без вести, 61 человек задержан за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств.

Были обнаружены и изъяты в соответствующем порядке 9 единиц незаконно хранящегося автоматического оружия, 1 гранатомет, 5 пистолетов, 80 ружей, 31 обойма, 40 гранат и другие боеприпасы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены 5 фактов, связанных с наркотиками. Кроме того, были раскрыты 5 различных преступлений, совершенных в приграничных районах страны.

Minval.az