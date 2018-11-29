Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заверила Украину в солидарности в ее конфликте с Россией. Во время саммита G20 в Аргентине она обсудит тему соблюдения прав Украины в Керченском проливе с президентом РФ Владимиром Путиным, пообещала Меркель, выступая в четверг, 29 ноября, на третьем Германо-украинском экономическом форуме в Берлине, сообщает DW.

В конфликте с Россией Киев должен действовать «обдуманно», призвала далее глава германского правительства, указав на невозможность разрешения украино-российского конфликта военными методами. Урегулирование в Украине возможно только путем диалога, подчеркнула она.

Одновременно Меркель обвинила Москву в том, что она сознательно стремится закрыть доступ к Мариуполю и другим украинским портам в Азовском море через Керченский пролив. «Есть пояс стран (вдоль границ России — Ред.), которые не могут развиваться так, как они хотят. Мы, немцы, не можем закрывать на это глаза», — заявила она, указав также на действия РФ в Грузии, Молдавии, Армении и Азербайджане.

Кроме того, германский канцлер обвинила Кремль в ухудшении условий судоходства в Керченском проливе после возведения Керченского моста. «В этом полностью вина российского президента», — подчеркнула она. Меркель призвала РФ освободить украинские военные корабли и их экипажи, захваченные ранее в Керченском проливе.

Германский канцлер также подтвердила готовность продолжить переговоры по украинскому урегулированию в «нормандском» формате. Вместе с тем успехи консультаций ФРГ, Франции, Украины и России пока «очень и очень незначительны», признала она далее.

Говоря о проекте строительства газопровода «Северный поток-2», против которого выступает Киев, Меркель подчеркнула, что Украина и далее должна оставаться важной транзитной страной. «Вы можете рассчитывать на то, что мы, несмотря на различие в оценках Nord Stream 2, целиком и полностью выступаем за Украину как страну газового транзита», — добавила она.

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