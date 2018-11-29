В Кремле приняли к сведению сообщение о победителе президентских выборов в Грузии, ждут от Тбилиси оценки перспектив отношений с РФ, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, мы следили за информационными сообщениями, которые поступали из Грузии. Мы принимаем к сведению информацию и факт победы кандидата», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за избирательной кампанией в Грузии и как оценивают победу Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили во время предвыборной кампании обвинили в «пророссийских взглядах» из-за ее высказываний по поводу августовской войны 2008 года. Она ранее в комментариях журналистам заявила, что Грузия спровоцировала новую волну конфликта, когда военными методами ответила на «российскую провокацию». «Это было огромным преступлением Саакашвили и Национального движения перед грузинским народом и государством, и вспоминать об этом — наш гражданский долг», — говорила она.

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