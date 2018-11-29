30 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. Вечером в в окрестностях города дожди могут перейти в мокрый снег. В ночь с 29-го на 30-ое ноября будет преобладать сильный северо-западный ветер, который днем немного стихнет.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и днем составит 4-7 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 768 мм до 777 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана 30 ноября местами возможен дождь, мокрый снег, в горных и предгорных районах — снег, который на отдельных территориях примет интенсивный характер. Утром местами будет туман. Ночью и утром ожидается временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-7, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 2-5 градусов тепла.

Minval.az