И.о. премьера Армении Никол Пашинян жестко раскритиковал лидера сепаратистов Карабаха Бако Саакяна, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Армении, сообщает Minval.az со ссылкой на ереванские СМИ.

«Я не понял реакцию представителей властей Карабаха. Я вообще не понимаю активность властей Карабаха в последние дни, зачем они делают заявления и пытаются вмешаться в агиткампанию в Армении. У меня к ним много вопросов, и я намерен обсудить их лично с «президентом» (здесь и далее кавычки наши – Minval.az) Нагорного Карабаха Бако Саакяном. А пока призываю Бако Саакяна призвать к порядку своих подчиненных и направить их выполнять свою работу. Пусть не делают комментариев по поводу и без… не понял, «пресс-секретарь» «президента» Карабаха через день комментирует мои слова. Ничего себе. Представляете, если мой пресс-секретарь начнет комментировать известные и неизвестные события в Карабахе. Вы осознаете последствия этого? Охладите свой пыл, уважаемые, и займитесь делом. Я буду обсуждать это с вами, но после выборов, а пока занимайтесь своими делами», — заявил Никол Пашинян.

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