Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в четверг по телефону народного художника СССР, героя социалистического труда, лауреата государственных премий Таира Салахова в связи с присвоением ему ордена «Труда» I степени, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Глава государства высоко оценил деятельность видного представителя художественной школы Азербайджана Таира Салахова и поздравил его в связи с представлением к ордену «Труда» I степени», — говорится в сообщении.

Т.Салахов выразил благодарность президенту Азербайджана за поздравление и награждение высокой государственной наградой.

Ильхам Алиев пожелал художнику крепкого здоровья и новых творческих успехов.

Таир Салахов отмечает 90-летний юбилей.

Minval.az