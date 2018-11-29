Обнародованы результаты голосования по трем избирательным пунктам, созданным в посольстве Грузии в Азербайджане в связи со вторым туром президентских выборов в Грузии 28 ноября.

Как сообщает Report, большая часть проголосовавших в диппредставительстве граждан Грузии поддержала кандидата от позиционной партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе.

По информации, распространенной ЦИК Грузии, результаты по трем функционировавшим в Баку избирательным пунктам следующие:

Избирательный пункт №4: Г.Вашадзе — 96 голосов, Саломе Зурабишвили – 13 голосов

Избирательный пункт №5: Г.Вашадзе — 91 голос, Саломе Зурабишвили – 16 голосов

Избирательный пункт №6: Г.Вашадзе — 63 голоса, Саломе Зурабишвили – 12 голосов

Отметим, что в первом туре президентских выборов, проведенных 28 октября, в трех избирательных пунктах в посольстве Грузии в Азербайджане также преимущество голосов было за Г.Вашадзе.

Minval.az