Жительница Ирландии провела в тюрьме два месяца после того, как открыла упаковку с чипсами Pringles в магазине Tesco. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел 27 декабря 2016 года. 25-летней Кэтлин Макдонах (Kathleen McDonagh) из города Корк, по словам обвинения, запретили посещать супермаркет из-за ее поведения. Что именно заставило руководство магазина пойти на такие меры, неизвестно.

Тогда женщина взяла банку с чипсами с полки и направилась к зоне самообслуживания. Ее заметил охранник, подошел к ней и попросил покинуть магазин. Она, в свою очередь, на его глазах сняла фольгу с упаковки. «Я ее открыла, так что вы должны дать мне заплатить за нее», — сказала Макдонах охраннику, согласно материалам суда.

Товар стоил полтора евро. В момент инцидента женщина была беременна.

До этого дела за ирландкой числился 31 случай нарушения закона. Судья признал Макдонах виновной в порче имущества, которое после ее действий не подлежало дальнейшей продаже. В результате женщина провела два месяца в тюрьме.

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