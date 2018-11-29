Саудовская Аравия подписала с США межправительственное соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны THAAD на сумму в $15 млрд. Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

Стороны подписали окончательный договор 26 ноября, но об этом стало известно только сейчас. «26 ноября должностные лица Саудовской Аравии и США подписали «письма с предложением и принятием предложения» — межправительственное соглашение, определяющее условия передачи» систем ПРО в рамках сделки по продаже, отметил представитель внешнеполитического ведомства. Передача Соединенными Штатами военной продукции и военных услуг регулируется такого рода межправительственными соглашениями, которые в системе продажи оружия и военной техники иностранным государствам именуются письмами с предложениями и принятием предложений.

Дипломат напомнил, что в октябре 2017 года Госдепартамент уведомил Конгресс США о потенциальной сделке по продаже Саудовской Аравии 44 пусковых установок THAAD, 360 ракет-перехватчиков, 16 пунктов управления и семи радаров для этих комплексов на сумму в $15 млрд.

«Продажа системы противоракетной обороны THAAD принесет пользу национальной безопасности США, содействуя обеспечению долгосрочной безопасности Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом растущей угрозы баллистических ракет иранского режима и поддерживаемых Ираном экстремистских группировок», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

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