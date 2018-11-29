Президент Турции Тайип Эрдоган предложил свою страну в качестве посредника в решении инцидента с украинскими военными кораблями, которые нарушили границу России в Керченском проливе. Об этом в четверг сообщает «Анадолу».

«Мы обсудили с обеими сторонами [с Россией и Украиной], что может быть сделано, и можем ли мы играть роль посредника», — приводит агентство слова Эрдогана.

Ранее сообщалось, что Эрдоган провел переговоры с президентами Российской Федерации и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко. По словам источника, он «выслушал позиции обеих сторон в связи с инцидентом в Черном море и отметил важность разрешения сложившейся ситуации дипломатическим путем».

Пресс-служба Кремля также сообщала о переговорах Путина с Эрдоганом.

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