Художественный руководитель Московского Губернского театра, актер Сергей Безруков хочет привезти спектакль в Баку. Об этом он рассказал в интервью «Москва-Баку» на премьере фильма «Заповедник».

«Я давненько не был в Баку, хотя очень люблю этот город! Всегда, когда появляется возможность, посещаю Мардакяны, где Сергей Александрович Есенин, в свое время, написал «Персидские мотивы»… Там его принимали редакторы «Бакинского рабочего»… Для меня вообще это такое знаковое место! Там до сих пор есть музей Есенина, насколько я знаю, на улице Толстого. Не знаю, как они там сейчас поживают, давненько с ними не созванивался. Вообще, я очень хочу вновь посетить Баку, а уж тем более приехать туда с театром, нам есть что показать! Приглашайте, мы обязательно приедем!», — поделился актер.

Minval.az