Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Анадолу в среду, 28 ноября.

В ходе беседы Трамп и Эрдоган обсудили напряженность между Украиной и Россией, возникшую на фоне последних событий в Керченском проливе. Также лидеры двух стран условились о двусторонней встрече на полях саммита G-20 в Буэнос-Айресе.

Отмечается, что Эрдоган проинформировал Трампа о содержании состоявшихся сегодня телефонных разговорах с президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным.

Minval.az