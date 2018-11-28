Руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи в среду заявил о необходимости увеличить военный потенциал страны и повысить боеготовность вооруженных сил.

«Необходимо увеличить военный потенциал и повысить готовность настолько, насколько это возможно, чтобы враги Ирана даже не посмели угрожать», — приводятся слова А.Хаменеи в заявлении на его официальном сайте.

При этом аятолла подчеркнул, что политика Ирана носит мирный характер.

«Исламская Республика Иран не намерена сама развязывать войну с кем-либо», — добавил он.

Minval.az