Кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе, который, по предварительным данным двух экзит-поллов, проигрывает выборы Саломе Зурабишвили, обвинил власти в подкупе и запугивании избирателей. Согласно информации «Спутник Грузия», Вашадзе завил в прямом эфире том, что результаты все же были достигнуты:

— Хочу сказать, мы добились двух результатов. Первый — объединение оппозиции состоялось, мы не собираемся распадаться, все только начинается. И второе — этими выборами так называемая власть и «воровская Мечта» потеряла последний признак легитимации. Не имеет значения какой бездушный предмет они внесут во дворец президента. Время этой власти вышло, так как таких «демократических» выборов Грузия еще не видела. Мы дождемся окончательных результатов и сделаем заявление, — сказал Вашадзе.

На площади перед Парламентом начинает скапливаться народ, сообщает собкор Minval.az.

Согласно данным американской компании Edison Research, кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набирает 55%, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе – 42%.

По результатам «exit-poll», проведенного организацией «Gallup International», С.Зурабишвили набрала 58%, а Г.Вашадзе — 42% голосов. Организация провела «exit-poll» по заказу телеканала «İmedi».

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