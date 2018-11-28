«Завтра мы проведем свой последний домашний матч на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Мы будем играть против команды с большим опытом. Главный тренер оппонента изменился, и в таких случаях команда с большей вероятностью будет сражаться. Несмотря на наши проблемы, мы серьезно готовились к этой игре. Мы хорошо знаем своего противника. Я думаю, будет интересная игра, и наши игроки сделают все возможное на поле». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти слова сказал главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед матчем с «Спортингом» в пятом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Главный тренер также сказал: «Инносент Эмегара не будет завтра играть. Это большая потеря для команды. Насчет Араза Абдуллаева у него есть большие шансы на победу. Но я дам свое окончательное решение завтра после тренировки. Что касается участия капитана Рашада Садыгова для него завтрашняя игра может стать 100-м матчем в еврокубках. Можно только порадоваться, что наш игрок выходит на свою сотую игру. Но еще неизвестно, Рашад будет завтра в стартовом составе или нет. Решим завтра утром. Присутствие Рашада не только на поле, но и на скамейке является дополнительным стимулом для команды. У всех игроков очень высокая мотивация. Все будут пытаться показать себя с лучшей стороны», — сказал Гурбанов.

Вратарь «Карабаха» Ханнес Халльдорсон сказал об игре: «В случае победы сохраним шансы на выход в следующий раунд. Будем играть на фантастическом стадионе. Это большой опыт для нас. Я верю, что мы можем выйти из группы. Впереди две игры. Важным шагом станет завтрашняя победа. В футболе все случается. Я верю, что мы сможем. Чтобы стать героем матча, нужно упорно трудиться на тренировках. Неважно, кто завтра станет героем матча. Главное – выполнить свою работу и добиться хорошего результата».

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