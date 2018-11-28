Эпос «Деде Горгуд» включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, говорится в совместном заявлении министерств культуры и иностранных дел Азербайджана.

Инициаторами включения эпоса в Список нематериального культурного населения ЮНЕСКО выступили Азербайджан, Турция и Казахстан.

«Усилиями азербайджанской делегации безосновательные попытки представителя Армении воспрепятствовать включению азербайджанской части примера многонациональной культуры «Наследие Деде Горгуд: культура эпоса, народные сказки и музыка» в список ЮНЕСКО, остались безрезультатными», — подчеркивается в заявлении.

Minval.az