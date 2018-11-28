Сотрудники Департамента охраны биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов во время проводимого рейда задержали на территории охотничьих угодий Заввар и Махмудчала в Джалилабадском и Нефтчалинском районах лиц, занимающихся незаконной охотой.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, расследование установило, что браконьерами являются жители Джалилабадского района Джейхун Аллахвердиев, Рафик Мамедов и житель Нефтчалинского района Фамиль Мирзоев.

У них изъяты лысухи, охотничье оружие и деревянная лодка.

Во время рейда в Саатлинском районе был задержан пытающийся заниматься незаконной охотой житель села Камаллы Немат Мирзазаде, у него изъято охотничье оружие.

По факту в отношении браконьеров составлены акты и протоколы, в целом применен штраф в размере 4125 манатов.

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