В Азербайджане должностное лицо арестовано из-за взятки.

Как сообщает Report, занимавший должность представителя главы ИВ Шамахинского района по поселку Шахрияр Агагадир Османов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 311.2 (дача взятки), 178 (мошенничество) и 313 (служебный подлог) УК.

В качестве потерпевших лиц признаются 3 человека — Реан Булут гызы Балатова, Гюльгыз Бадал гызы Гамидова и Амир Сехраб оглу Бекиров.

Предварительное следствие по уголовному делу уже завершилось и передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Подготовительное заседание суда назначено на 5 декабря.

Уголовное дело передано в производство судьи Мирзы Ханкишиева.

Minval.az