29 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в отдельных местах есть вероятность осадков. Утром местами будет туман. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня перейдет в сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха составит 6-9, днем 12-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 7-9, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 760 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако днем в некоторых северных и восточных районах ожидаются переменные дожди. Ночью и утром местами будет туман. На отдельных территориях западный ветер временами усилится. Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

Minval.az