Полицейские силы МВД Грузии будут перераспределяться по стране по мере необходимости с целью обеспечения безопасности избирателей в ходе второго тура президентских выборов, заявила замминистра Нино Джавахадзе на брифинге.

С утра оппозиционно настроенная телекомпания Rustavi2 сообщает о мобилизации полицейской спецтехники и спецназа в Марнеули (Квемо Картли).

«Еще раз сообщаем, что министерство внутренних дел ответственно за соблюдение безопасности и правопорядка. Мы продолжаем активные действия – перераспределение полицейских сил в масштабах страны продолжится весь день», — цитирует ее «Спутник».

Он также сказал, что к этому времени началось расследование по факту возможной расправы над журналистом телекомпании TV Pirveli Татией Чапичадзе. По данным телеканала, когда Чапичадзе делала прямое включение из столичного района Глдани о том, как граждан организованно возят на избирательные участки на автобусах, к ней подошли две женщины и ударили. Прямое включение было прервано.

«Полиция начала следствие по четырем фактам возможного преступления. В том числе следствие началось по факту физического оскорбления журналиста TV Pirveli на одном из избирательных участков Тбилиси», — сказал Джавахадзе.

МВД также расследует конфликты на избирательных участках в городе Мцхета (регион Мцхета-Мтианети) и Батуми (Аджария). Адресатами обвинений являются, как представители оппозиции, так и правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия».

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Явка на президентских выборах в Грузии к 12:00 (совпадает с бакинским) составила 19,6%. Об этом заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе на брифинге, сообщает собкор Minval.az.

«На данный момент процесс голосования на всех избирательных участках проходит в спокойной обстановке. На 12 часов активность избирателей составила 19,6%, что в численном показателе — 688 551 избирателей», — сказала Микеладзе.

Тем временем, глава избирательного штаба кандидата в президенты Грузии Григола Вашадзе Георгий Вашадзе на пресс-конференции заявил о многочисленных нарушениях, сопровождающих процесс голосования.

По его словам, ситуация сегодня сложнее, чем даже в первом туре выборов. В частности, в одном из сел Гурджаанского муниципалитета члены избирательной комиссии выставили за дверь представителя оппозиции. Причиной, как утверждает глава штаба, стал тот факт, что наблюдатели зафиксировали, как избирателей заставляют показывать бюллетени.

Похожий инцидент произошел и на 29-м избирательном участке в тбилисском районе Дидубе, где, по его словам, покинуть избирательный участок заставили иностранного наблюдателя, зафиксировавшего незаконную агитацию. В Надзаладеви же координаторы «Грузинской мечты» держат в руках списки избирателей с фотографиями, заявил Вашадзе.

В ходе голосования Зафиксированы массовые фальсификации, в том числе, и так называемые «карусели», сообщил «Минвалу» депутат партии «Единое Национальное Движение» Азер Сулейманов.

За пост президента Грузии борются член бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное объединение «Сила в единстве», и Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия».

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