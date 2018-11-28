Азербайджан и Пакистан завершают переговоры по вопросу покупки Азербайджаном истребителей-бомбардировщиков JF-17, сообщил представитель Pakistan Aeronautical Complex (PAC).

«Мы на завершающем этапе переговоров по вопросу о закупках Азербайджаном истребителей-бомбардировщиков JF-17. Все проблемы, связанные с поставкой истребителей уже решены. Интересующая Азербайджан конфигурация JF-17 Block 2 уже завершила испытания и используется ВВС Пакистана. Во время полетов они оправдали себя. ВВС Азербайджана ждали использования пакистанскими ВВС этой модели»,- сообщил представитель PAC азербайджанскому журналу AzeriDefence.

У истребителей-бомбардировщиков JF-17 Block 2 есть ряд преимуществ, самым важным из которых является возможность дозаправки в воздухе. В этой конфигурации усовершенствована авионика и радиоэлектронные систем обороны, имеется радар AESA. В настоящее время азербайджанская сторона рассматривает радары AESA производства Китая и Италии.

Minval.az