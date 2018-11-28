Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране в мире, включая Россию, и не намерена вести переговоры подобного рода, рассказали в среду РИА Новости в министерстве иностранных дел страны.

Ранее российские СМИ обратили внимание на сообщение в сети микроблогов Twitter от участника молодежного крыла партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки, который написал о том, что Финляндия якобы должна потребовать возвращения земель, которые вошли в состав России по итогам Второй мировой войны.

«Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране мира. Поэтому Финляндия не будет предъявлять претензии России по территориям, которые были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором», — рассказали в финском МИД.

После распада Советского Союза Российская Федерация и Финляндия договорились о том, что страны поддерживают общую границу. В то же время было решено, что неприкосновенность границы и целостность обеих территорий будут соблюдаться в соответствии с Заключительным актом ОБСЕ.

«Лучшей отправной точкой для развития территорий, представляющих интерес для обеих стран, является трансграничное сотрудничество между Финляндией и Россией», — подчеркнули в финском МИД.

Протяжённость сухопутной границы между Россией и Финляндией составляет 1271 километр. После советско-финской войны 1939—1940 годов был заключён Московский мирный договор с Финляндией, по которому линия границы была изменена. В 1947 году Парижским мирным договором была определена современная линия границы.

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