Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность вывода американских войск из ближневосточных стран из-за низких цен на нефть. Об этом он заявил в интервью американской газете The Wasington Post.

Он отметил, что одной из причин американского присутствия на Ближнем Востоке является Израиль, однако по мере снижения цен на нефть стимулов остаться в регионе этого остается все меньше.

«Нефть играет все меньшую и меньшую роль, поскольку мы сами производим ее больше чем когда-либо. Так что внезапно оказалось, что нам не стоит больше там оставаться», — заявил Трамп.

Американские войска проводят военную операцию в Ираке с 2003 года, а с 2014 года и в Сирии.

Minval.az