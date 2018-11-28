Совбез Турции считает, что основная угроза для политического урегулирования в Сирии исходит с северо-востока страны, контролируемого силами самообороны курдов, говорится в заявлении по итогам заседания Совета, прошедшего во вторник под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана, передаёт РИА Новости.

Ранее Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

«В ходе заседания было подчеркнуто, что самая большая угроза политическому урегулированию в Сирии исходит от террористической структуры на востоке от реки Евфрат. То, что некоторые страны не признают YPG террористической организацией, наносит ущерб борьбе с терроризмом в глобальном масштабе», — говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, Турция «не позволит поставить ее перед свершившимся фактом в Сирии и воспользуется своим законным правом на самооборону, а также не смирится с планами РПК и YPG изменить демографическую структуру региона путем насильственной миграции местного населения».

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