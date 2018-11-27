Российский оператор сотовой связи «МегаФон» не ведет какой-либо деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков на встрече с азербайджанским коллегой Рамином Гулузаде. Информацию распространяет издание «Чечен инфо».

На встрече рассматривались вопросы сотрудничества Москвы и Баку в области информационных технологий, почтовой и телекоммуникационной сферах, в области информационной безопасности, контроля за качеством мобильной связи, снижения тарифов на международный роуминг и другие.

Minval.az