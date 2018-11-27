Британское издание The Guardian начало подводить итоги, назвав Гран-при Азербайджана «Формулы-1» лучшей гонкой сезона.

«На улицах Баку снова было все. Два пилота «Ред Булл» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен идут колесо в колесо, и обгоняют друг друга. Известно, чем это закончилось. Затем, Вальттери Боттас выходит в лидеры гонки после выезда на трассу автомобиля безопасности. А пилот «Феррари» Себястьян Феттель, сразу после того как гаснут желтые флаги, пытается его обогнать, но ошибся и был вынужден заблокировать шины. Это откатило его на несколько позиций. На предпоследнем круге, лидирующей в гонке Вальттери Боттас получает прокол, и покидает гонку. А победа в итоге достается Льюису Хэмилтону», — пишет издание.

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